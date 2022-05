Skoda Granfondo Médio Tejo foi um sucesso

Os concelhos de Ferreira do Zêzere e Tomar receberam a primeira edição da prova e o balanço não podia ser mais positivo.

No passado domingo, saiu à estrada a primeira edição do Skoda Granfondo Médio Tejo, com um pelotão de mil participantes, de quinze nacionalidades, com a parceria institucional das Câmaras Municipais de Ferreira do Zêzere e Tomar, com a organização técnica a cargo da Cabreira Solutions.





O dia de festa do ciclismo na região do Médio Tejo começou chuvoso e tornou o piso mais perigoso, o que obrigou a cuidados de segurança redobrados e reforçados. Havia que garantir o regresso à meta instalada, este ano, junto ao Mercado Municipal António Teixeira Nunes, em Ferreira do Zêzere, sem mazelas e com o carismático sorriso de superação habitual nesta tipologia de acontecimentos desportivos.





Por isso, as palavras de agradecimento dirigidas às entidade e atletas iniciais veiculadas pelo Diretor de Prova, João Cabreira, ficaram também marcadas por um rigoroso briefing com referência a momentos de concentração nas zonas de perigo e na apresentação de locais de interesse cultural e paisagístico que os participantes de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 18 e os 75 anos, viriam a usufruir naquela que, unanimemente, foi considerada uma "manhã muito bem passada", num "território com um potencial enorme, para que, a breve prazo, possa ser um dos granfondos mais concorridos a nível nacional, pela sua centralidade e pela envolvente de enorme qualidade cultural e paisagística".





Associaram-se ao evento as edilidades de Ferreira do Zêzere, este ano a anfitriã, que proporcionou condições de excelência para um paddock funcional e capacitado de várias valências logísticas e que também serviu de cenário para um inovador "Granfondinho" dirigido às crianças, que sentiram a adrenalina de um evento cheio de cor e emoção. Bruno Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Ferreira Zêzere, também ele um entusiasta praticante e admirador do ciclismo, visivelmente satisfeito por conseguir trazer para o concelho, um evento desta envergadura, que considerou ser uma "importante âncora para continuar a promover o território e contribuir para o seu desenvolvimento económico local e dinamização turística."





Promoveram-se sinergias entre concelhos vizinhos e a Câmara Municipal de Tomar no próximo ano assumirá o arranque da prova, num modelo de parceria que, segundo a Vereadora Filipa Fernandes, "faz cada vez mais sentido implementar para benefício da região e para que a Cidade dos Templários, também por esta via, continue na senda das atividades turísticas, nomeadamente, pela promoção das atividades em família e o desporto de natureza, como complemento do rico espólio cultural nabantino, que os visitantes podem visitar."





No plano desportivo, ficaram registados nas galerias dos vencedores da edição inaugural, na distância minifondo (76 kms), Joana Santos (Proteu Cycling Team – Casa de Povo de Retorta) e Pedro Pinheiro (Love Tiles); no mediofondo (104 kms), Laiz Costa (Ind.) e João Fonte-Boa (GCC Comprar Casa Évora) e na distância rainha (140 kms), Ana Frias (Proteu Cycling Team – Casa de Povo de Retorta) e Nuno Inácio (Fundão BTT/Pódio Bikes).





Segundo António Caiado, diretor de marketing da Skoda, naming sponsor do evento, esta iniciativa "foi uma forma de regressar às origens" e estar ligado a eventos que favorecem uma enorme "visibilidade à marca, porque se constituem como festas massivas em torno desta modalidade tão popular." Na cerimónia protocolar do pódio foi apresentada a nova geração do modelo Skoda Fabia.