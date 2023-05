Sprint Rally Show já acelera a fundo

Inovadora primeira edição decorre no fim-de-semana de 20, 21 nas antigas instalações do Aeródromo da Pedra da Broa em Oliveira de Frades.

Uma especial de 5,7 km em terra batida, com 5 passagens é o ponto alto de um evento que quer ser muito mais do que uma prova de rally. A apresentação decorreu no passado dia 01 de maio, mas quem ali se deslocou ficou desde logo com uma ideia diferente, pois a Target Road, entidade promotora do evento não se limitou a mostrar o inovador formato de organização de eventos de desporto automóvel, apostou também em promover experiências.





Para além da prometida apresentação com a presença de promotores, representantes dos municípios envolvidos (Oliveira de Frades, São Pedro do Sul e Vouzela) e parceiros comerciais, toda a área envolvente do recinto já se apresentava organizada com uma boa parte da estrutura de apoio e promocional que ali estará em pleno nos dias 20 e 21 de Maio, havendo um pequeno aperitivo com Tiago Reis, piloto e campeão de Portugal de Todo-o-Terreno foi um dos pilotos presentes e aproveitou para testar com a sua Toyota Hilux T1+ e também levar alguns convidados a experienciar a sensação de ocupar o lugar do copiloto neste seu novo carro com o qual disputa este ano o campeonato no traçado do ‘aerodromo’.





Para o piloto nortenho, este evento "é uma ideia muito boa, muitas vezes quando queremos testar temos de nos deslocar para zonas mais distantes pois até aqui não existiam grandes alternativas com a capacidade de nos proporcionarem o espaço com as condições que necessitamos. Para além disso é possível aliar outros fatores que podem facilitar a decisão de participar, a boa promoção, a possibilidade de trazer a família, e os nossos convidados a espaços como este, com condições excelentes, e por isso estou convencido que será uma aposta ganha por parte da organização".





O traçado do percurso, muito técnico e variado, foi do agrado de todos os pilotos tiveram a oportunidade de ali rodar, e o piso será ainda por estes dias novamente intervencionado para se apresentar totalmente apto para receber os carros das várias categorias admitidas no primeiro Sprint Rally. O segundo dia do Rally (domingo 21/05), está dedicado às atividades promocionais, onde as equipas podem receber os seus convidados e público presente, realizarem seções de co-drive entre outras atividades.





A organização deixou o convite (partilhado pelas autarquia parceiras) para todos os aficionados dos rallys passem pelo Sprint Rally Show e estando por lá aproveitem a hospitalidade, boa gastronomia e a beleza natural que a região de Lafões tem para oferecer. Mais informações em: www.sprintrallyshow.com