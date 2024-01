SWIM CHALLENGE – Travessia Lisboa - Cascais, nomeada para evento mundial do ano 2023

A nomeação para evento mundial do ano pela World Open Water Swimming Association (WOWSA), coloca o Swim Challenge – Travessia Lisboa-Cascais entre as 10 melhores provas do planeta em 2023.

A comunidade da natação em águas abertas vive um momento empolgante: os WOWSA Awards 2023 estão em curso. Inicialmente foram nomeados 34 eventos a nível mundial, passando os 10 melhores à fase final de votações. A Travessia Lisboa-Cascais está nomeada a par de icónicas provas da natação em águas abertas como a Travessia Capri-Napoli ou a Travessia do Lac St. Jean.

Estes prémios anuais reconhecem os nadadores, produtos, serviços e eventos mais notáveis do mundo da natação em águas abertas em seis categorias diferentes. A votação cabe ao público e a um júri especializado, que determinará os vencedores, sendo os resultados finais a ser conhecidos a 3 de Fevereiro, baseados 75% nos votos do júri e 25% nos votos do público.

Esta Ultra-Maratona de natação em águas abertas captou a atenção da comunidade internacional pela sua exigência, beleza e particularidade de começar no rio e terminar no oceano. sendo um exemplo claro do compromisso com o sucesso, o desportivismo e a segurança na natação em águas abertas que a WOWSA premeia.

A World Open Water Swimming Association (WOWSA) promove os mais elevados padrões de desportivismo, justiça e transparência.

Jorge Pereira da organização 3Iron Sports refere ainda: "A nomeação da Travessia Lisboa-Cascais para os Prémios WOWSA 2023 é um marco importante para o evento, para a natação em águas abertas e reforça a imagem de Portugal como destino de excelência para a prática da natação no mar, trazendo muitos estrangeiros."

A comunidade aguarda ansiosamente os resultados finais, que serão anunciados a 3 de fevereiro de 2024. As votações estão abertas aqui

A prova deste ano terá a sua 12.ª edição a 21 e 22 de Setembro, com a nova designação de SWIM GRAND PRIX, um Festival que inclui várias outras distâncias e desafia tantos os nadadores mais experientes como aqueles que dão os seus primeiros passos na natação.