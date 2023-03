Taça GarciCup realiza-se este fim de semana em Estareja

Torneio de Andebol de Seleções Regionais Sub-14 / Masculino e Feminino reúne 250 participantes nos dias 1 e 2 de abril

Estarreja recebe no próximo fim de semana, dias 1 e 2 de abril, a Taça GarciCup - Torneio de Andebol de Seleções Regionais – sub-14, em masculinos e femininos. A competição vai juntar cerca de 250 participantes, em representação das Seleções de Aveiro, Braga, Viseu, Leiria, Porto e Lisboa.





Numa organização do Município de Estarreja e da Associação de Andebol de Aveiro, com o apoio da Federação de Andebol de Portugal, a autarquia estarrejense tem como objetivo promover o torneio internacional de andebol GarciCup (que se realiza de 5 a 9 de julho 2023) junto dos melhores atletas portugueses, que fazem parte das seleções regionais no escalão de sub-14, ao mesmo tempo que proporciona dois dias de espetáculo de andebol para todos os fãs da modalidade, que contempla a realização de 18 jogos ao longo dos dois dias.





No Pavilhão Municipal de Estarreja, no domingo entre as 10h e as 12h, decorrerá também um momento de formação específico, para todos os guarda-redes das seleções presentes, com a realização de um workshop com orientação de treinadores de guarda-redes das seleções nacionais de andebol.





Os jogos realizam-se nos Pavilhão Municipal de Estarreja e da Escola Secundária e as entradas são livres. Calendário de Jogos disponível no site do Municipio de Estarreja (www.cm-estarreja.pt)