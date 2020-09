Tech One acessórios auto que valorizam o carro

A TTech é uma empresa, sediada em Aveiro, que opera na área da tecnologia auto (segmentos dos acessórios e consumíveis auto) que representa três marcas (Tech One, Svart e Code) no nosso país, com destaque para a Tech One, líder de mercado no continente Americano e que agora aposta na Europa.

A época de pandemia que atravessamos mundialmente acabou por atrasar um pouco a estratégia de expansão do negócio da TTech tem para o mercado ibérico. Nesta fase a TTech está à procura de parceiros que lhe permitam dinamizar os produtos de alta qualidade que representa, apostando numa rede de revenda forte e que esteja próxima do consumidor "nós estamos a procurar parceiros/ distribuidores em todo o país, mas não muitos, pois vamos privilegiar a qualidade. Um agente/distribuidor da TTech será sempre uma extensão da própria marca, garantindo ao cliente a informação e aconselhamento, como se estivesse a falar própria TTech", adianta Paulo Martins, responsável da marca para o mercado ibérico.





Com uma perspetiva B2B do negócio, a TTech vai apostar na divulgação e promoção da marca no mercado, implementando uma estratégia de comunicação direcionada aos profissionais e ao público final, "visando a notoriedade da marca. A qualidade e as soluções estão cá – o mercado sul-americano prova isso mesmo - acreditamos que o mercado nacional vai responder muito bem aos produtos da TTech", adianta Paulo Martins.





Produtos certificados





A TTech Portugal está associada a um grande consórcio internacional, com forte presença na América do Sul, especialmente no Brasil, este consórcio trabalha com 38 fábricas a nível global (maioritariamente na Ásia). Possuem ainda quatro laboratórios de desenvolvimento de produto, onde toda a gama de produtos que comercializa, são primeiro estudados e desenvolvimentos pela casa mãe, sendo depois produzidos em escala numa numa das fábricas parceiras, de acordo com selo de qualidade, definido pela empresa para cada produto. Todos os produtos e o processo de manufactura são certificados pela SGS.





"Não nos limitamos a comprar produtos e a colocar-lhes um rótulo. Todo o nosso produto é desenvolvido, por equipas de I&D, de acordo com aquilo que queremos para o produto, sendo posteriormente testado, para que possamos controlar a sua qualidade. O grau de exigência colocado nos produtos é muito elevado, sendo esse facto esse que é precisamente umas das nossas bandeiras, sendo que nos enquadramos numa economia de escala, e neste campo aproveitamos toda a capacidade de produção que a Tech One® tem no seu portefólio", refere o responsável em Portugal.





Entre os produtos que o cliente final pode encontrar na TTech, estão os sensores e câmaras de estacionamento (premiados no Brasil), assim como, material de som, cabos, lâmpadas, led´s, escovas. A aposta para o mercado nacional será a Tech One, que é no fundo a marca principal e com a maior gama de produtos, enquanto na marca SVART o foco serão os produtos mais ligados ao som e imagem no automóvel.