Tissot T-Touch Connect Sport - Alimentado pela natureza, criado para si.

O seu companheiro do dia a dia para uma vida ativa: Um belo relógio com funções para desporto e de saúde. Tudo em um.





A Tissot tem estado sempre na vanguarda da combinação de estilo e funcionalidade. Dando continuidade a este legado e inspirada pelo recente triunfo do T-Touch Connect Solar, a Tissot apresenta orgulhosamente o novo T-Touch Connect Sport. Um relógio desportivo unissexo Fabricado na Suíça concebido para pessoas ativas que valorizam o seu bem-estar e apreciam um relógio genuíno no pulso.

O Tissot T-Touch Connect Sport, alimentado a quartzo e recarregado pelo sol, apresenta um design com 43 mm de diâmetro. As células solares de alto desempenho no mostrador do relógio captam a luz, armazenando energia num acumulador que mantém o relógio a funcionar durante meses sem precisar de ser recarregado. Além disso, o relógio possui um vidro de safira tátil, equipado com um ecrã AMOLED, que responde ao toque direto ou através dos botões laterais, oferecendo uma experiência interativa versátil.

Disponível em várias cores de luneta e de caixa, o T-Touch Connect Sport é um símbolo de um estilo de vida ativo, combinando materiais como a cerâmica e o titânio com sofisticados acabamentos escovados e polidos. Complementa o seu estilo de vida ativo, mantendo os padrões de alta qualidade de um relógio de longa duração.





A funcionalidade e o desempenho estão no centro do T-Touch Connect Sport, centrando-se em características adaptadas a indivíduos modernos, preocupados com a saúde e desportivos. Desde o acompanhamento dos treinos até à receção de notificações, dá ênfase ao bem-estar e à conetividade. Com o passar do tempo, tanto a aplicação como o relógio receberão atualizações, melhorando as características e introduzindo novas funcionalidades.

EXERCÍCIOS





A funcionalidade "Workouts" ("Exercícios") permite aos utilizadores selecionar entre uma ampla gama de atividades. Quando a atividade escolhida começa, as estatísticas em tempo real, incluindo a distância, a velocidade, o ritmo cardíaco e o consumo de calorias, estão prontamente disponíveis.

ESTATÍSTICAS





A funcionalidade "Stats" ("Estatísticas") oferece uma visão mais aprofundada do seu treino. Os utilizadores podem explorar a aplicação para obterem uma análise completa com gráficos de desempenho e tendências, para acompanharem os progressos realizados. O gráfico da zona de treino permite que os utilizadores avaliem e compreendam a progressão da sua condição física.

Manter-se interligado





O T-Touch Connect Sport integra notificações de chamadas recebidas, temporizadores ativos, alarmes, lembretes e muito mais, garantindo que nunca perde o ritmo. O ecrã colorido do relógio adapta-se à funcionalidade que está a ser mostrada, dando um toque ao seu design desportivo e melhorando a experiência do utilizador.

Embora a sua principal função seja manter os utilizadores informados, não pretende substituir o telemóvel. Em vez disso, oferece atualizações oportunas, ao mesmo tempo que sublinha sempre a sua identidade principal - um relógio genuíno. Quando recebe uma mensagem de texto ou uma chamada essencial, os utilizadores são notificados em tempo real, o que lhes permite decidir se é necessário puxar do telemóvel.

Para além disso, a aplicação Tissot é compatível com a maioria dos dispositivos iOS, Android e Harmony, o que a torna a companheira ideal para todos os indivíduos com conhecimentos tecnológicos.





Design e funcionalidades





O T-Touch Connect Sport é uma maravilha do design, que combina materiais nobres com tecnologia de ponta. A célula fotovoltaica, combinada com Super-LumiNova®, garante a visibilidade mesmo com pouca luz. A facilidade de alternar entre a leve bracelete de titânio e a versátil bracelete de silicone aumenta ainda mais a comodidade e o estilo do utilizador. Em redor do mostrador, encontra-se uma elegante luneta em cerâmica, que eleva ainda mais a estética do relógio, fazendo com que tanto os amantes de relógios tradicionais como os entusiastas do desporto valorizem esta peça.





O Tissot T-Touch Connect Sport é um relógio, mas é também um verdadeiro símbolo de um estilo de vida ativo. Concebido para os desportistas que se preocupam com a moda, preenche a lacuna entre os relógios Fabricados na Suíça e as funcionalidades úteis. O seu design, adaptável a vários tamanhos e estilos de pulso, faz dele o acessório ideal para todas as suas atividades.





Com o Tissot T-Touch Connect Sport, experiencie uma combinação bem equilibrada de mestria, estilo de vida desportivo, inovação duradoura e conetividade, captando verdadeiramente o espírito do mundo dinâmico de hoje, dedicado ao seu bem-estar.