“Top Atlântico junta-se ao Torneio International Pairs Golf Portugal e oferece Prémios nas eliminatórias e Final.

A Top Atlântico juntou-se à International Pairs Golf, a maior competição torneio de golf amador de pares do Mundo, cujas eliminatórias nacionais realizam-se em Portugal, entre 24 Junho e 29 Outubro.

A Agência de viagens, líder em vários segmentos em Portugal, apoiará o evento com a oferta de prémios em todas as etapas e na final.





Nas várias eliminatórias, a Top Atlântico oferecerá vouchers-viagem no valor de 100€ a cada um dos vencedores das 3 primeiras equipas NET e à 1º equipa Gross.





Na Final Nacional, a realizar em 29 de Outubro no Algarve, e que apurará os vencedores que irão representar Portugal na Final Internacional em Espanha, a Top Atlântico oferecerá ao Par vencedor um dos Prémios mais ambicionados. Uma viagem a Tenerife para vencedores & acompanhante, com voos TAP e estadia no Hotel Hacienda del Conde, um hotel de 5 estrelas, membro da prestigiada Melia Collection. O Hacienda del Conde é uma bela propriedade com um passado ilustre, cercada por um campo de golfe projetado por Severiano Ballesteros e com uma belíssima vista para o mar.





A Viagem inclui voos TAP, estadia em suite Júnior em meia pensão e ainda Green Fee que permitirá aos amantes de Golfe desfrutarem deste paraíso em pleno e manter o seu handicap no topo.





A Top Atlântico espera tornar a participação de todos os jogadores desta competição ainda mais aliciante e divertida.