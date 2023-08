TROFÉU DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE PASSA PELAS LOJAS DO CONTINENTE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Continente alia-se à DAZN, a nova casa da ELEVEN, e juntos levam o troféu da UEFA Champions League a quatro lojas no Algarve nos dias 9 e 10 de agosto. Os clientes terão a oportunidade de observar e tirar fotos com a Taça mais desejada pelos clubes do futebol europeu, e que pesa 8 quilos e mede cerca de 73,5 de altura.

Dia 9 de agosto o troféu da UEFA Champions League passa no Continente Portimão Cabeço do Mocho, das 9h00 às 13h00, e no Continente Bom dia Armação de Pera, das 14h30 às 18h30.

No dia 10 de agosto, estará no Continente Guia, das 9h00 às 13h00, e no Continente Modelo Albufeira, das 14h30 às 18h30.

O Continente é parceiro da Liga Portugal, até 2027, com o objetivo de levar mais famílias aos estádios de futebol. O Continente é também patrocinador oficial da Federação Portuguesa de Futebol, da Seleção A Masculina de Futebol, da Seleção Sub-21 e da Seleção A Feminina. Os apoios à Liga Portugal e às Seleções Nacionais de Futebol simbolizam os valores da portugalidade, união, tolerância e família, que a marca Continente defende, há mais de 37 anos.