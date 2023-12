Troféu Trail Terras de Águeda é uma competição exemplar

Entrega de prémios é o culminar de 11 etapas por todo o concelho realizadas durante este ano

"Águeda é um concelho que aposta no desporto e, através dele, na saúde e no bem-estar dos nossos cidadãos", disse Edson Santos, Vice-Presidente da autarquia, na entrega dos prémios do Troféu Trail Terras de Águeda, salientando que esta competição é apontada como exemplo nacional em vários aspetos, desde a organização, as provas e a promoção do território.





Esta competição, realizada ao longo de nove meses, e que contou com um investimento total do Município de 27 mil euros, onde foram percorridos 560 quilómetros por todo o concelho, em 11 etapas, onde participaram mais de 5 500 atletas.





"Um trabalho intenso e uma capacidade de cooperação entre as diferentes entidades na dinamização desportiva e na promoção do que temos de melhor no nosso concelho", acrescentou o autarca, sublinhando que a entrega destes prémios é "uma forma de reconhecimento aos que organizam e participam".





Edson Santos agradeceu, desta forma, na cerimónia, o empenho e colaboração de todas as entidades (clubes, associações e Juntas de Freguesia) e dos voluntários na preparação de cada trail e no acompanhamento dado a cada prova ao longo do ano.





Para além da "competição saudável" entre os participantes, a alegria do convívio entre atletas e organizadores, este troféu contribui para a afirmação e notoriedade de Águeda e agrega milhares de pessoas na prática desportiva. Com isso, é conseguido um dos maiores objetivos da estratégia desportiva municipal: "ter uma população mais ativa e com melhor saúde".





No Trail Curto, em juniores a vencedora foi Margarida Duarte, nos seniores o primeiro lugar foi para Rui Figueiredo e Teresa Reis, todos em representação do Trail Bela Bela. Sergio Manito a competir como individual venceu os escalão veteranos +40 e Márcia Martins, dos DCI/Trilhos Luso Bussaco foi a vencedora nas mulheres. No escalão +50 Tony Graça arrecadou o primeiro lugar nos homens e Júlia Santos nas mulheres, ambos a competir com as cores do DCI/Trilhos Luso Bussaco. Nos +60 apenas teve competição masculina e o vencedor foi Eugénio Alves do Trail Bela Bela.





Já no Trail Longo, em seniores, Pedro Garrido da formação Opraticante.pt foi o vencedor e Ariana Tavares do C.D.C. Paradela do Vouga conquistou o primeiro lugar nas senhoras. Em veteranos 40, o vencedor foi João Santos, a representar os Dura – F1 Raceteam e Paula Simões, A.R.S.M. - Associação Recreativa São Miguel levou o ‘ouro’ nas senhoras. Para os maiores de 50, o vencedor foi José Proença do Trail – GD Trancoso e Eduarda Vinagre (do Tainadas Run Team) na vertente feminina. Nos mais de 60 o vencedor foi Avelino Silva LAAC – Bike & Sport.





A geral do Trail Curto foi ganha por Rui Figueiredo - Trail Bela Bela, com Sérgio Manito (Individual) e Luís Diogo do Sport Clube Paradela, a conquistarem a ‘prata’ e o ‘bronze’. Já nas femininas a vencedora foi Márcia Martins, DCI/Trilhos Luso Bussaco, tendo Teresa Reis, Trail Bela Bela e Inês Teixeira, da ACTIB ficado em 2º e 3º respectivamente. Por Equipas triunfou Opatricante.pt, seguida pelo Sport Clube Paradela e os DCI – Trilhos Luso Bussaco.





No Trail Longo, Pedro Garrido (Opraticante.pt) foi o vencedor, secundado por João Santos (Dura – F1 Raceteam) e Josias Meira (DCI/Trilhos Luso Bussaco). Nas senhoras Ariana Tavares (C.D.C Paradela do Vouga) foi a vencedora tendo Paula Simões (A.R.S.M. Associação Recreativa São Miguel) e Eduarda Vinagre (Tainadas Run Team) assegurados os restantes lugares do pódio. Por equipas: venceu o DCI/Trilhos Luso Bussaco, tendo a formação do LAAC – Bike & Sport conquistado o segundo lugar e a A.R.S.M. Associação Recreativa São Miguel a terceira posição.