UCI Coimbra Region apurou ciclistas para Mundial de Glasgow

Mais de mil participantes na prova estrada e 300 no contra relógio, animaram fim de semana em Coimbra e Montemor-o-Velho





No sábado passado, em Coimbra, os contrarrelogistas procuraram o apuramento para o mundial da especialidade, que decorrerá no próximo mês de agosto em Glasgow, na Escócia. No domingo, partiram da Zona Ribeirinha de Montemor-o-Velho cerca de mil atletas com o objetivo de alcançar o apuramento na prova de fundo, para o referido Mundial de Granfondos, com homologação da UCI – União Ciclista Internacional.





O UCI GranFondo World Series - Coimbra Region by Margrés, único na Península Ibérica, foi um dos eventos selecionados pela UCI realizados em todo o mundo (25 no total).





As margens do Mondego, receberem o contrarrelógio e todo o cenário da prova cronometrada esteve montado na cidade dos estudantes e, como pano de fundo, a "Alta e Sofia" Universidade de Coimbra. Carlos Lopes, vereador do desporto da Câmara Municipal de Coimbra acentuou a "enorme importância que eventos de cariz diversificado e em épocas distintas do ano e de relevo internacional terão sempre o apoio da autarquia, porque representam a possibilidade de enquadrar a região em várias modalidades e públicos-alvo distintos."





No contrarrelógio individual, foram vários os portuguesas que conseguiram o apuramento direto e percentual para o mundial, mas o forte contingente de ciclistas especialistas espanhóis, noruegueses e franceses, marcou os resultados desportivos. No masculino, domínio estrangeiro com vitória para o espanhol Francisco Salido (CD Hovalis) e, no feminino, domínio português com os três melhores tempos averbados por ciclistas lusas. Destaque para Patrícia Rosa (Extremosul/Hotel Alísios/ CA Terras do Arade) que conseguiu vencer a geral.





No domingo, a corrida em linha contou com atletas de vinte e uma nacionalidades e teve partida e chegada em Montemor-o-Velho, com passagem por Coimbra, Penela, Góis, Vila Nova de Poiares e Miranda do Corvo. Emílio Torrão, Presidente da Câmara anfitriã, também participou no evento e mostrou-se agradado pela terra de Alves Barbosa continuar a manter viva a tradição do ciclismo e que uma prova desta dimensão tem um retorno importantíssimo para a região, quer no plano desportivo, quer no plano turístico. Os eventos em massa de cariz internacional atraem pessoas ao território, não só no dia do evento, mas também em oportunidades futuras, pelo que desejou as maiores felicidades a todos os participantes e reiterou convite para regressarem sempre que entenderem."





Relativamente a resultados desportivos, nas distâncias mediofondo com 106 kms (956 mts acumulado de subida) venceu a geral Pedro Mendes (Higirecolhas/ Vulcal CCC) e, no feminino, a francesa Stephanie Gros (Ind.) Na distância mais longa, o granfondo, com 148 kms (1548 mts de desnível positivo) com várias zonas espetáculo, materializadas em descidas técnicas, zonas rolantes e várias contagens de 3ª e 4ª categorias, superiorizou ao sprint o italiano Matteo Cigala (Ind), a geral feminina foi conquistada por Ana Sobreira (Love Tiles).





Para João Cabreira, diretor de corrida, o UCI Granfondo World Series Coimbra Region, by Margrés foi um acontecimento que o deixa orgulhoso por "poder proporcionar a muitos portugueses a possibilidade de se apurarem para o mundial de CRI e Granfondos, uma vez que é um evento único da Península Ibérica, que acarreta mais gastos, traz muitos estrangeiros, mas que, no cômputo geral, se revelou muitíssimo positivo para as partes envolvidas e para a região de Coimbra."