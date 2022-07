Um evento por todos esperado, no último fim de semana de julho, a Cabreira Solutions, traz para Portugal, pelo segundo ano consecutivo, o UCI GranFondo World Series - Coimbra Region, by Black Jack, aquele que é o mais internacional evento de ciclismo para todos em Portugal, pretendendo ser um polo aglutinador de visitantes, antes, durante e após o evento, dada a visibilidade que dará a toda a região envolvente.

Trata-se de um evento de cicloturismo, aberto à participação de todos os ciclistas, ciclodesportistas e cicloturistas (federados ou não federados), de ambos os sexos, de qualquer nacionalidade e maiores de 19 anos de idade à data do evento. O ritmo das inscrições demonstrou, uma vez mais, o interesse patenteado nos entusiastas da modalidade, com 400 participantes na vertente de contrarrelógio e mil participantes na prova de fundo. Os atletas terão a oportunidade de realizar no sábado (dia 30) o exercício individual e no domingo (dia 31) o Granfondo e viverem as experiências similares às dos ciclistas profissionais, durante os dois dias de competição.





UCI GranFondo World Series - Coimbra Region by Black Jack é um dos eventos selecionados pela UCI realizados em todo o mundo. São cerca de 25 eventos de qualificação, onde são apurados os 20% melhores em cada faixa etária para o Campeonato do Mundo UCI Granfondo, quer para o contrarrelógio individual, quer para a prova de fundo.





No que concerne aos locais de realização da competição: Coimbra receberá as emoções do contrarrelógio. Sempre com vista para o Mondego, todo o cenário do CRI estará montado na cidade dos estudantes e, como pano de fundo, a "Alta e Sofia" Universidade de Coimbra, o participante estará num dos centros turísticos mais importantes de Portugal, podendo apreciar toda a tradição académica e todo o património da UNESCO que ecoa em cada viela ou quebra-costas, por certo levará o encantamento da "lição de Coimbra" e cada minuto de partida, ao "som de uma balada" ou ao "bater da velha cabra", os atletas tentarão superar-se e tentar o almejado apuramento para o mundial de contrarrelógio individual.





As distâncias Granfondo e Mediofondo, terão partida e chegada no dia seguinte em Montemor-o-Velho, com passagem por V. N. de Poiares, Góis, Lousã e Miranda do Corvo. Os atletas usufruirão de uma riqueza paisagística imensurável e, à chegada, poderão sentir os extensos arrozais que oscilam ao sabor das estações acompanhando os sinais de mudança e o majestoso Castelo em estilo Românico e Gótico, mandado erigir por D. Afonso VI, no século XI, onde estará instalada a meta, com uma chegada em alto, para uma maior espetacularidade do final da prova de fundo. Visitar o concelho de Montemor-o-Velho é descobrir a ancestralidade de um povo e descortinar pistas para um futuro pleno de desenvolvimento. Em Montemor-o-Velho encontra-se uma das melhores pistas europeias para a prática das modalidades de canoagem, remo, triatlo e natação em águas abertas.





Está dado o mote para o único evento de ciclismo para todos na Península Ibérica com esta qualificação, ou seja, com a chancela da UCI, o que constitui uma oportunidade única para os participantes e, acima de tudo, uma inegável montra para esta região de Coimbra e mais uma oportunidade para degustar a doçaria conventual coimbrã ou o delicioso Pastel de Tentúgal.





Convidámo-lo a vivenciar na nossa companhia, a magnífica experiência que será o UCI Granfondo World Series Coimbra Region, by Black Jack.