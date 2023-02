UDANCE: há uma nova escola de dança que ensina mais de 15 estilos a todas as idades

A nova escola de dança de Lisboa -- inaugurou junto à estação de Santos e foi pensada para todas as idades e estilos dançantes.Dos mais novos aos mais velhos, dos mais amadores aos que querem aprimorar a técnica, são mais de 15 modalidades diferentes.Há aulas experimentais gratuitas, de modalidade à escolha, para fazer sozinho, com par ou com crianças. Agendamento disponível através do site.Alerta a todos os bailarinos – sejam de pista, competição ou os que preferem simplesmente dançar em casa: Lisboa acaba de receber uma nova escola de dança, pensada para todos os gostos e idades (a partir dos dois anos).Chama-se, fica na zona de Santos (junto à estação de comboios) e promete dar palco a todos que desejam aprender a dançar do zero ou aprimorar a sua técnica, seja a nível profissional ou não.Neste espaço familiar, com cerca de 1.500 m2 e oito estúdios, o cardápio dançante é vasto e há passos, ritmos e estilos para todos. Comecemos pelos mais novos, pois "é de pequenino que se faz o bailarino".Na modalidade Kids (crianças a partir dos 2 anos de idade) é possível escolher entre Dança Criativa, Hip Hop, Just Dance e Jazz.Já na categoria Danças de Rua (ou Street Dance) para Jovens/Adultos, há Hip Hop, House, Girlie, High Heels, Dancehall, Kuduro, Just Dance, Street Fusion e Street Jazz.Para os que são fãs incondicionais de Danças a Par, há Kizomba, Semba, Salsa e Bachata. Mas a oferta não se fica por aqui e dentro da Dança Clássica estimulam-se técnicas e movimentos de várias modalidades como Ballet, Jazz, Lyrical Jazz e Contemporâneo.Todos os curiosos podem agendar uma aula experimental gratuita de um estilo à sua escolha, seja sozinho, em par ou, até, com crianças. Basta, para isso, entrar em contacto com a escola através do site www.udance.pt. convida alunos a movimentarem-se e a fugir à rotina, ao aprender vários novos moves, enquanto aproveitam um momento de diversão". Com uma equipa composta por mais de X professores, todos bailarinos e/ou coreógrafos profissionais, os estúdios da UDANCE são equipados com som, luz e climatização de excelência, além de pavimento escolhido para garantir uma experiência de nível profissional.Além da vertente de ensino, aoferece, também, a possibilidade de alugar os estúdios para eventos privados.Morada: Rua Cintura do Porto de Lisboa, 78 - LisboaSite: www.udance.ptContacto telefónico: +351 912 160 967E-mail: geral@udance.ptRedes sociais: @udanceschool