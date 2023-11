UEFA escolhe a KIPSTA para a UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fornecedor oficial das bolas da Ligue 1 Uber Eats e da Ligue 2 BKT em França, bem como da Jupiler Pro League na Bélgica, a KIPSTA passa a fornecedor oficial de bolas de jogo da UEFA Europa League e da UEFA Europa Conference League para as épocas 2024-2027.

A KIPSTA continua a sua ascensão no futebol profissional. A partir da época 2024-2025 e por um período de três anos (até ao final da época 2026-2027), a Kipsta, marca de futebol da DECATHLON, vai fornecer as bolas para os jogos oficiais da UEFA Europa League e da UEFA Europa Conference League. De Portugal ao Azerbaijão, das Ilhas Faroé à Turquia, todos os jogos destas competições serão disputados com bolas de jogo concebidas e produzidas pela KIPSTA.

A KIPSTA, cuja sede mundial é no Kipstadium em Tourcoing, França, produz, há vários anos, bolas de jogo oficiais que cumprem os mais elevados requisitos técnicos da Ligue 1 Uber Eats e da Ligue 2 BKT em França, bem como da Jupiler Pro League na Bélgica.

Graças à termocolagem dos seus painéis (bola sem costura), as bolas de jogo oficiais KIPSTA oferecem uma esfericidade e uma durabilidade superiores. Também proporcionam uma sensação de jogo mais elevada graças ao componente de espuma de microfibra texturizada e aos painéis ranhurados. As bolas de jogo oficiais KIPSTA caracterizam-se pela sua trajetória altamente estável. Concebidas, testadas e criadas em França, as bolas de jogo oficiais KIPSTA têm a certificação FIFA QUALITY PRO.

Fabien Brosse, Diretor de Produtos e Desporto da DECATHLON, afirmou: "A decisão da UEFA reconhece a experiência e a capacidade da KIPSTA para oferecer um produto técnico de alto nível, que cumpre os mais elevados padrões. Reforça também o empenho das equipas KIPSTA na prática do futebol, seja ele amador ou profissional, em todo o mundo".

Guy-Laurent Epstein, diretor de marketing da UEFA, afirmou: "Estamos entusiasmados por anunciar a KIPSTA como o fornecedor oficial das bolas de jogo e por, pela primeira vez, unirmos forças com uma marca que partilha a nossa paixão pela inovação, qualidade e amor ao jogo. A experiência da KIPSTA no fornecimento de bolas de alta qualidade e o seu compromisso com o desporto serão uma enorme mais-valia à medida que a UEFA Europa League e a UEFA Europa Conference League entram em novas eras".