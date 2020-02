Uma mão cheia de prémios para os vinhos Mundus e Adega da Vermelha.

Vinhos Mundus e Adega da Vermelha galardoados em concurso de vinhos VIRTUS - International Awards 2020.

Fundada em 1963 a Adega Coop. da Vermelha, mais conhecida pelos seus vinhos Mundus. No mês de Fevereiro foi galardoada com uma mão cheia de medalhas de grande mérito no concurso International Awards Virtus 2020.





Foi reconhecida pelos seus vinhos de elevada qualidade, estendendo as medalhas de Grande Ouro e de Ouro nos recentemente lançados, vinhos de marca, Adega da Vermelha.





Grande Ouro:

- Adega da Vermelha – Grande Reserva Branco, DOC Óbidos;





Ouro:

- Adega da Vermelha – Grande Reserva Tinto, DOC Óbidos;

- Mundus Reserva Tinto, Regional Lisboa;

- Mundus Alicante Bouschet Tinto, Regional Lisboa;





- Mundus Branco, Regional Lisboa

Para descobrir estas e outras referencias dos vinhos da Adega da Vermelha, visite a loja online, onde poderá encontrar todas as gamas dos seus vinhos, em: