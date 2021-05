Vagos recebe 2ª edição do Rali da Bairrada

São 73 os carros que vão animar as estradas do concelho de Vagos, já a partir de amanhã com as verificações técnicas e no domingo na estrada, com a segunda edição do Rali da Bairrada. São 60Km de especiais classificativas (de 141 km no total) todas em asfalto, divididas em duas secções.

Da parte da manhã o arranque esta marcado para as 10h40 e inclui passagens pela especial do Boco (8.2km, pelas 10h43), a especial Santo André (11.2km, pelas 11h21) e a terceira especial denominada de Vagos/ZAV (10,5Km com passagem prevista para as 12h04). Da parte da tarde, com arranque previsto para as 14h, vai para a estrada a segunda secção, com os mesmos troços da manhã (e horários previstos de passagem para os troço cronometrados, paras as 14h03, 14h41 e 15h24).





O Rali da Bairrada, que marca o arranque da temporada do Campeonato Centro de Ralis, é prova pontuável ainda para o Campeonato Nacional de Ralis GT, Campeonato Nacional de Ralis Clássicos e Desafio Kumho.





Com o propósito de executar ações práticas no terreno, bem como sensibilizar para a redução efetiva da pegada ecológica que o Rali da Bairrada transporta para o meio ambiente, o projeto Race4Eco pretende transmitir as boas práticas que incentivem a adoção de critérios ambientais. Produzido pela Promolafões, em parceria com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), o projeto Race4Eco pressagia a redução de impactos e promove o uso eficiente de recursos materiais e energéticos.





A autarquia de Vagos renova a aposta no Rali da Bairrada, e o presidente Silvério Regalado está optimista, «Depois do comportamento do público no Rally de Portugal, que correu muitíssimo bem, gostaria de deixar um pedido especial aos vaguenses, para que fosse seguido o exemplo de civismo que aconteceu recentemente e que fosse aplicado no nosso concelho". O bom comportamento dos espetadores, aliado às preocupações da organização, bem como à testagem que os participantes e intervenientes do rali vão ser sujeitos, deixa a autarquia confiante. O Rali da Bairrada não deixa de ser uma lufada de ar fresco para o setor hoteleiro e restauração do nosso território e regiões circundantes», sustentou o autarca, arrebatado com o facto da economia local possa também florescer com a realização do Rali da Bairrada no "nosso" território.





Para José Correia da empresa promotora "o município de Vagos é um parceiro que está na linha da frente, para quem o Rali da Bairrada é sem margem de dúvida uma iniciativa que ajuda e alavanca a economia local, bem como ajuda a projectar o nome do concelho", congratulando-se por "Vagos ser um município que acredita, que mesmo em tempos complicados temos de seguir em frente e apoiar o desporto" adianta o responsável da Promolafões.