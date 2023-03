Venezuelano faz história Bis de Orluis Aular na Volta ao Alentejo

Apontado como favorito desde a partida, Orluis Aular (Caja Rural/Seguros RGA) confirmou, este domingo, em Évora, a vitória no fim da 40.ª Volta ao Alentejo Crédito Agrícola. O venezuelano, já vencedor no ano passado, entra no palmarés da "Alentejana" como o primeiro corredor a repetir o triunfo consecutivamente.

Leangel Linarez (Tavfer/Ovos Matinados/Mortágua), um outro venezuelano, venceu a quinta e última etapa na Praça do Giraldo, mas a vitória acabou ofuscada pelo êxito do compatriota adversário.

Derradeira Etapa começou em Monforte

A caravana alinhou-se pela manhã junto à Praça de Touros de Monforte. Queijos e enchidos da região fizeram como habitualmente as delícias de muitos elementos da caravana antes da partida. A última viagem tinha 154,9 quilómetros e com o Camisola Amarela Crédito Agricola com apenas 10 segundos de vantagem havia quem aguardasse pelas Metas Volantes para ainda tentar a sorte. Os sprints intermédios bonificados e a chegada podiam ainda alterar a classificação. Na teoria era assim, mas a prática resultou diferente, ainda que a equipa Electro Hiper Europa que tinha Alex Molenaar a 12 segundos tivesse trabalhado para tapar quase todas as fugas.





A Meta Volante de Redondo foi um dos pontos quentes com os três primeiros da geral a discutir as bonificações. Alex Molenaar (Electro Hiper Europa) passaria em primeiro seguido de Orluis Aular (Caja Rural/Seguros RGA) e de Adrian Bustamante (Kelly/Simoldes/UDO).





Ao quilómetro 80, depois de Redondo, Ángel Fuentes (Burgos-BH), João Silva (Kelly/Simoldes/UDO), Diogo Barbosa (AP Hotels & Resorts/Tavira/SC Farense) iniciaram uma fuga que não passou os dois minutos de vantagem. Ainda antes de Arraiolos a iniciativa foi anulada. Faltavam 25 quilómetros para a chegada. Ainda se viram vários ataques, mas a dois quilómetros da meta já o pelotão estava compacto.

A multidão na Praça do Giraldo, no centro histórico de Évora, debruçada sobre o empedrado acabou por assistir a um sprint de 26 unidades, após uma queda no último quilómetro. Leangel Linarez (Tavfer/Ovos Matinados/Mortágua) repetiu o feito de Grândola e venceu a segunda etapa na Volta ao Alentejo Crédito Agrícola.

Festa dos 40 Anos

O campeão nacional venezuelano Orluis Aular foi segundo na chegada e garantiu o triunfo na classificação geral fazendo história na "Alentejana", juntando-se a Carlos Barbero que já tinha ganho duas vezes, mas em anos intercalados. Sendo o mais regular em prova e o mais pontuado, o ciclista da Caja Rural/Seguros RGA venceu também a Camisola Verde Delta Cafés. Na cerimónia de pódio tiveram destaque ainda o jovem Pedro Silva (Glassdrive/Q8/Anicolor) por ser o melhor trepador e vencedor da Camisola Azul Correio da Manhã e o britânico Max Walker (Trinity Racing), o melhor jovem em prova vencedor da Camisola Branca Turismo do Alentejo. A espanhola Kern Pharma venceu a classificação por equipas.





Com a chegada ao centro histórico eborense terminaram os festejos dos 40 anos da prova alentejana organizada pela CIMAC, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e Podium Events.