Via Verde lança portal em parceria com a LeasePlan

Dedicado ao automóvel, com uma rede de serviços que inclui venda, renting, reparação e manutenção, e uma forte aposta na mobilidade elétrica.

O portal Via Verde Auto nasceu de uma parceria anunciada há menos de um ano da Brisa com a LeasePlan e pretende levar até aos clientes a experiência consolidada destas duas marcas, proporcionando uma experiência digital única, com uma oferta competitiva no mercado nacional.





"O nosso propósito é oferecer aos clientes Via Verde uma resposta diferenciada, completa e 100 por cento digital, às necessidades que têm em relação ao seu automóvel e abrir-lhes a porta para a transição para a mobilidade elétrica. A Via Verde é um parceiro do dia-a-dia dos automobilistas e a Via Verde Auto é uma peça fundamental para continuarmos a ter uma oferta sempre atual e com a máxima qualidade," explica Pedro Rocha e Melo, vice-presidente da Brisa.





"Os particulares são um segmento de crescimento importante na nossa estratégia de liderar o mercado do Car-as-a-Service." refere António Oliveira Martins, Diretor Geral da LeasePlan em Portugal. E nesse sentido, a parceria com a Brisa permite-nos amplificar a nossa oferta, com o objetivo de disponibilizar aos clientes, soluções flexíveis, rápidas e simples, com a garantia de confiança que a marca Brisa oferece enquanto um dos maiores operadores de mobilidade em Portugal" conclui o responsável.





Para conhecer este leque alargado de serviços, o cliente deve aceder ao site da Via Verde Auto , onde encontrará uma nova experiência digital, com serviços inovadores, eficientes e seguros e que se diferenciam dos processos habituais associados a este tipo de ofertas.

Uma das novidades do portal Via Verde Auto é o incentivo à mobilidade elétrica, com vantagens exclusivas na compra ou renting destes veículos. O cliente pode ainda aceder a outras informações úteis sobre o universo da mobilidade elétrica, tal como quanto vai poupar e onde e como carregar o seu veículo.





Dentro das restantes ofertas, no caso de o cliente optar pela compra de uma viatura convencional, tem a segurança de estar a adquirir um usado de confiança, com acesso ao histórico completo de manutenção, além de três anos de garantia e quilometragem certificada.





No caso de a opção ser o renting de um veículo novo ou usado, o cliente passa a beneficiar de uma opção de aluguer com um valor fixo mensal, com despesas de manutenção, reparação e seguro incluídas, sem necessidade de se preocupar com imprevistos.





Uma oferta diferenciadora do Via Verde Auto é o serviço de reparação e manutenção, que permite aos clientes marcar serviços rápidos ou fazer a revisão oficial da marca, através do site da Via Verde, com informação disponível sobre mais de 600 oficinas, em Portugal Continental, e consulta de orçamentos fechados e com pagamento online de forma segura e rápida.





Todos os serviços disponíveis no portal Via Verde Auto incluem ainda a oferta de saldo portagem para usufruir nas autoestradas da rede Brisa.