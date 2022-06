E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vai de decorrer, nos próximos dias 25 e 26, o VIII Encontro de Modelismo em Loures. A exposição vai decorrer no Pavilhão José Gouveia, em S. João da Talha.

Neste evento vão estar expostos ao público miniaturas de diversos temas - aviação, viaturas militares e civis, navios, comboios, ficção científica, fantasia, vinhetas ou figuras.

O evento conta com a presença de lojas da especialidade onde é possivel adquirir artigos, e a grande novidade deste ano será uma área dedicada aos Wargames.

Há semelhança de outros edições haverá um concurso com 11 classes de categorias distintas.

Vários workshops e demonstrações vão desafiar os visitantes a conhecer melhor esta modalidade, e as crianças terão actividades de modelismo pensadas para elas.

Tal como em edições anteriores, a entrada é gratuita . O evento começa no Sábado pelas 11:00 e encerra no Domingo às 17:00 com a cerimónia de entrega de prémios aos modelos expostos.