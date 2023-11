VILA GALÉ tem preços a partir de 65€ na Black Friday

Campanha vigora entre os dias 24 e 27 novembro, para alojamentos até 27 março 2024





A próxima Black Friday, a 24 de novembro, terá preços exclusivos para estadas nos hotéis Vila Galé em Portugal, numa campanha que se prolonga até 27 de novembro, incluindo assim a Cyber Monday.

As reservas feitas entre 24 e 27 de novembro nas unidades de quatro estrelas estarão com um preço por noite desde 65€, em quarto standard single ou duplo, com pequeno-almoço (excluindo o Vila Galé Serra da Estrela e o Vila Galé Nep Kids).

Já uma noite em quarto standard single ou duplo nos hotéis de cinco estrelas – Vila Galé Sintra e Vila Galé Collection Palácio dos Arcos – e nos Vila Galé Collection – Vila Galé Collection Braga, Vila Galé Collection Douro, Vila Galé Collection Tomar, Vila Galé Collection Elvas, Vila Galé Collection Alter Real, Vila Galé Collection Monte do Vilar, Vila Galé Collection Praia e Vila Galé Collection São Miguel – tem um valor desde 95€.

Esta campanha aplica-se a estadas entre 24 de novembro e 27 de março de 2024 (mediante disponibilidade e com exceção de algumas datas como o réveillon). E as reservas terão de ser feitas através do website do grupo, usando o código promocional BlackfridayPT, com pagamento antecipado e não reembolsável.

A promoção da Black Friday não acumula com outros descontos em vigor, vales ou do cartão de fidelização Vila Galé.

Já no caso do Brasil, o código promocional BlackfridayBR permite usufruir de um desconto de 15% na melhor tarifa disponível numa das dez unidades do grupo naquele país, para alojamento entre 15 de fevereiro e 30 de junho de 2024.

A Black Friday tem ainda ofertas associadas às marcas de vinhos e azeites detidas pela Vila Galé: 10% de desconto em todos os vinhos Santa Vitória e Val Moreira (exceto vinhos do Porto), adquiridos nos respetivos sites com o código promocional Blackfriday23.

www.vilagale.com