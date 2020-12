VilacomVida realiza o primeiro Concerto Solidário de Natal em formato online em Portugal

Tiago Bettencourt, Carolina Deslandes, AGIR, Mafalda Veiga, João Pedro Pais, Frankie Chavez, Anjos, Miguel Araújo, Maria Ana Bobone, Diana Castro, Irma, são alguns dos artistas que se associaram à causa, assim como Sofia Cerveira que irá apresentar o evento.



As receitas do concerto revertem para a inclusão social e autonomia dos jovens com Perturbações Ligeiras do Desenvolvimento Intelectual.

No próximo dia 19 de dezembro, às 21h30, poderá assistir ao primeiro concerto de natal solidário online, em Portugal, organizado pela Associação VilacomVida – a mais-valia na diferença. O concerto será transmitido, através de streaming, a partir dos estúdios da AVK, em Lisboa. Este evento tem como objetivo reunir fundos para abrir o novo espaço "Com Vida", o negócio social que sustenta a missão.









Junte-se a uma noite de magia e apoie esta causa sem sair do sofá. Ao fazer um donativo para a Associação , está a adquirir um bilhete para assistir ao concerto. Caso não possa assistir e, ainda assim, quiser ajudar, faça um donativo através do IBAN: PT50 0018 000344298446020 92, ou do MB WAY para o nº 938 877 919.

O concerto vai ter a apresentação de Sofia Cerveira e vai contar com atuações de Tiago Bettencourt, Mafalda Veiga, Carolina Deslandes, Agir, Bárbara Tinoco, João Pedro Pais, Pedro Vaz, Diana Castro, Maria Ana Bobone, Frankie Chavez, Anjos, Irma, Mimi Froes, Tozé Brito e ainda outras surpresas.





"A nossa missão é fazer acontecer a diferença, criando oportunidades para que cada vez mais pessoas possam conhecer e reconhecer talentos escondidos e assim dar um futuro positivo a jovens com tanto por revelar.", explica Filipa Pinto Coelho, Presidente da Associação VilacomVida. "Tivemos a felicidade de contar com o apoio de vários parceiros e agradecemos a todos os que se disponibilizaram e trabalharam para que tudo fosse possível. Vamos #veraconteceronatal!", acrescenta.