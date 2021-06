Vinho Adega da Vermelha Grande Reserva Branco, DOC Óbidos premiado em Concurso Internacional

Vinho branco da Adega da Vermelha recebe medalha de ouro no Concurso Internacional Bacchus 2021.





Atualmente, a Adega da Vermelha marca presença em vários concursos de vinhos com um único objetivo - dar aos seus consumidores provas da qualidade dos vinhos produzidos.





A última referência criada, AV (Adega da Vermelha) tem em sua posse um tipo de vinho mais sofisticado evidenciando os elevados padrões de qualidade, com reconhecimento a nível nacional e internacional.

A marca AV tem vindo a destacar-se a conquistar vários prémios na sua gama de vinhos, fruto do trabalho contínuo em melhorar os seus vinhos todos os dias. O que se tem vindo a comprovar através das medalhas recebidas, como é o caso desta última no concurso Internacional Bacchus, reconhecido pela OIV – International Organisation of Vine and Wine, no qual o seu vinho Adega da Vermelha Grande Reserva Branco DOC Óbidos foi premiado com medalha de ouro.

Para descobrir estas e outras referências dos vinhos da Adega da Vermelha, visite a loja online, onde poderá encontrar todas as gamas dos seus vinhos, em: