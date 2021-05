Vinícola Castelar lança o espumante da festa do título do Sporting

A Vinícola Castelar associou-se à festa da conquista do vigésimo terceiro título do Sporting Clube de Portugal, no campeonato nacional de futebol, conquistado ontem após a vitória sobre o Boavista.

Para festejar, lançou um espumante produzido com as castas Maria Gomes e Bical. Com a 1ª fermentação feita em inox com temperatura controlada obteve-se um vinho fresco e frutado, após a 2ª fermentação feita em garrafa pelo método clássico. Com bolha fina e mousse suave na boca este espumante comemorativo, tem notas de maracujá.





O rótulo da garrafa apresenta o logotipo ‘Eu Sou Campeão’ e faz referência ao 23º título. Integra ainda as assinaturas dos jogadores de Rubén Amorim, que devolveram a conquista do título ao Sporting, algo que não acontecia aos verdes e brancos desde 2002.









O espumante Sporting Campeão está disponível em garrafas de 1,5L e 0,75L, podendo ser adquirido na Loja Verde, em núcleos do clube e em praticamente todas as garrafeira nacionais, mais informações em: www.vinicolacastelar.pt

Para Vanda Paiva da Vinícola Castelar "as expectativas da empresa quanto ao sucesso do espumante Sporting Campeão 20/21 são as melhores, primeiro porque estamos a falar de um espumante de qualidade e depois porque esta edição é algo que o Sporting e os seus adeptos há muito mereciam".





Sobre a Vinícola Castelar





A Vinícola Castelar, foi fundada em 21 de fevereiro de 1946, em Avelãs de Caminho, Anadia, é uma empresa familiar, que tem desenvolvido uma estratégia de crescimento sustentado. Com 75 anos de idade, a Castelar chega aos nossos dias com uma carteira fiel e ampla de clientes e amigos nacionais e internacionais. Essa preferência tem sido um grande incentivo para a implementação de novos padrões de excelência, apoiados na experiência e valor dos seus colaboradores.





Para além dos espumantes, licores e aguardentes do Sporting ( produtos oficiais e licenciados), fazem ainda parte do portfólio da empresa os espumantes, os vinhos DOC de várias regiões do país como a Bairrada, Alentejo e Douro, aguardentes e licores. Estes produtos existem com as marcas próprias, com destaque para a Castelar, Trono Real, Serra Brava, R/46, entre outras.