VinoEuro 2024 joga-se na Bairrada

Já são conhecidos os grupos para a 3ª edição do VinoEuro 2024, que decorre de 22 a 25 de maio de 2024, nos municípios de Anadia, Mealhada e Oliveira do Bairro. Portugal terá como adversários as selecções da Eslovénia, da Hungria e da Áustria. Já no grupo B estarão a República Checa, campeã em título, a Alemanha, a Itália e a Suíça.

Os jogos serão disputados de 22 a 25 de maio, cinco estádios, dois no concelho da Mealhada, outros dois em Oliveira do Bairro e um Anadia, que será o palco da final. Na primeira fase jogam todos contra todos (em cada um dos grupos), com partidas a terem a duração de 30 minutos cada parte e com substituições ilimitadas (a final joga-se em duas partes de 40m). As 8 selecções podem inscrever até um máximo de 30 atletas. A duração dos jogos e as substituições ilimitadas são as únicas alterações as regras do Internacional Board.





Portugal que será orientado por Toni (ele próprio um bairradino) vai iniciar agora o recrutamento para a composição da selecção, sendo que estar ligado ao setor vitivinícola é condição essencial. Colaboradores de empresas, enólogos e estudantes serão a condição para poder ser seleccionáveis, podendo mesmo serem jogadores de futebol, desde que amadores.





Presente no sorteio em representação da Federação Portuguesa de Futebol esteve Helder Postiga, para quem "sem as Autarquias não havia desporto", felicitando os três municípios da Bairrada por se terem justado nesta iniciativa, prometendo voltar em Maio.





Na última edição, disputada em 2022, disputado na região vinícola da Morávia, na República Checa, Portugal chegou às meias-finais e o país anfitrião levou o trofeu (como aliás aconteceu na edição primeira edição na Eslovénia), o que acarreta mais responsabilidade para a equipa das quinas, dado que até agora o organizador venceu sempre a competição.





As três autarquias Bairradinas estiveram representadas no sorteio com a presença do Presidente da Mealhada - António Franco, com o Vice-presidente de Anadia – Jorge Sampaio e pela Vereadora do Desporto de Oliveira do Bairro – Susana Martins, também ela, uma ex-praticante de futebol feminino. Para além das citadas autarquias este evento conta com o apoio da Turismo Centro de Portugal, da Comissão Vitivinícola da Bairrada e da Rota da Bairrada.





Recorde-se que a primeira competição do VinoEuro aconteceu em 2018, na sequência da criação da União das Selecções Nacionais Europeias de Futebol de Enólogos (UENFW), com sede na Universidade Hochschule Geisenheim, na Alemanha, e que tem por objetivo apresentar a combinação de vinho e futebol na Europa como património cultural comum. Segundo o seu presidente, Robert Lönarz, "o vinho e o futebol podem ultrapassar todas as barreiras linguísticas, sociais e culturais e queremos contribuir para uma Europa livre, pacífica e amigável".