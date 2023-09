VITALSPORT: A FESTA DO DESPORTO ESTÁ DE VOLTA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dias 23 e 24 setembro nas lojas Decathlon: Aveiro, Amadora, Coimbra, Guimarães, Leiria, Matosinhos, Torres Vedras e Viseu

Dias 30 de setembro e 1 de outubro na loja Decathlon Braga, Cascais e Faro





O VITALSPORT está de regresso e com ele a festa do desporto e da atividade física.

Durante dois dias, e em conjunto com mais de 300 parceiros por todo o país, será possível experimentar, de forma gratuita, no exterior das lojas Decathlon, mais de 45 atividades de desportos diferentes.

Mergulho, equitação, escalada são apenas alguns exemplos de modalidades presentes nesta edição do VITALSPORT e que poderá usufruir com a ajuda de quem melhor conhece cada desporto, os atletas dos clubes e associações de cada região.

Esta é a oportunidade para aprender ou praticar aquela modalidade com que sempre sonhou, de forma individual ou em família, mas por onde nunca se aventurou, no VITALSPORT poderá ainda conhecer novas opções desportivas e com elas eleger o seu desporto para a nova época que se avizinha.





Agendado para os fins-de-semana de setembro, entre as 10H00 e as 19H00, o VITALSPORT, que é promovido pela Decathlon em parceria com inúmeros parceiros desportivos e instituições, está pensado para que cada pessoa passe um momento de convívio e partilha, diversão e atividade física.