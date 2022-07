VITO junta-se ao Atlético de Madrid

O clube vermelho e branco ganhou mais bravura! A marca portuguesa será 'OFFICIAL TOOLS PARTNER' do clube até à época 2023-24.

O Atlético de Madrid e A VITO chegaram a um acordo pelo qual a marca portuguesa se torna 'OFFICIAL TOOLS PARTNER' do Atlético de Madrid para as próximas duas campanhas. A marca portuguesa junta-se assim à família vermelha e branca até à época 2023-24.

"Estamos muito satisfeitos em receber a VITO no nosso clube, uma empresa que vem demonstrando liderança no seu setor há mais de três décadas. Obrigado à VITO por confiar no nosso clube para promover e fortalecer o seu posicionamento global como marca. Estou convencido de que esta união será muito vantajosa para ambas as partes", referiu o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

"Este é mais um passo importante na história da VITO, que continua a crescer além-fronteiras com uma determinação e coragem únicas. Espanha é um mercado muito importante para nós, onde continuaremos a investir no futuro próximo para ter uma presença mais forte. Temos muito claros os objetivos da marca e o caminho a seguir para alcançá-los. Sem dúvida, estar associado a um clube de topo mundial é um orgulho e uma aliança de duas grandes marcas", afirmou Almerindo da Silva, Presidente do Conselho de Administração da VITO.

Por seu lado, Íñigo Aznar, director do departamento comercial do Atlético de Madrid, assegurou: "Estamos muito satisfeitos por ter a VITO como parceira do clube nas próximas duas épocas. É uma marca com mais de 30 anos de tradição com a qual nos identificamos e partilhamos valores como a coragem e o esforço, bem como a ambição de crescer globalmente".

"Quando duas grandes marcas se unem, o resultado é uma equipa imbatível. Jogar lado a lado com o Atlético de Madrid é um orgulho e mais um reforço da notoriedade da VITO, como marca de presente e futuro em qualquer parte do mundo. Esta associação faz muito sentido, até pela partilha de valores comuns, como a determinação, a coragem e a ambição de estar no topo", disse João Pintado, Diretor de Marketing da VITO.

Sobre a VITO

TOOLS FOR THE BRAVE





Uma marca 100% portuguesa com mais de 30 anos de existência que pertence ao Grupo Central Lobão S.A. Com a ambição de ser global, é considerada uma referência nacional e internacional no setor das ferramentas, máquinas e acessórios, e está presente em mais de 30 países de todo o mundo.





A VITO pretende liderar, com bravura, aqueles que acreditam que sempre que nos levantamos e decidimos construir, reparar e alterar a vida com as nossas próprias mãos, construímos o futuro. E isso, não é para todos. É só para os mais bravos.





www.vito-tools.com