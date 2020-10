Vitória alarga comando de Miguel Cristóvão

A terceira ronda da temporada deste ano das Ultimate Cup Series foi realizada em Magny-Cours, França.

Miguel Cristóvão, na companhia dos seus colegas de equipa, venceu a terceira ronda da temporada deste ano das Ultimate Cup Series, estendendo a sua liderança no Campeonato de Pilotos.





Com o resultado de Magny-Cours, Miguel Cristóvão e a sua equipa estenderam a sua liderança no Campeonato de Pilotos das Ultimate Cup Series. Depois de realizada metade da temporada, o piloto português diz-se confiante para as restantes corridas, duas delas a realizar em Portugal.





"Com esta vitória temos uma vantagem mais alargada no comando do campeonato precisamente quando estamos na viragem da época. Os nossos adversários não nos vão dar facilidades, mas temos mostrado um nível competitivo muito elevado, o que nos deixa otimistas na luta pelo título. Para além disso, vamos terminar o campeonato no nosso país, o que me deixa ainda mais entusiasmado", declarou o português.





A próxima prova da Ultimate Cup Series irá disputar-se em Navarra, Espanha, entre os dias 13 e 15 de novembro.

CALENDÁRIO 2020

3 a 6 de Setembro – Dijon – França

24 a 27 de Setembro – Magny-Cours – França

15 a 18 de Outubro – Magny-Cours – França

12 a 15 de Novembro – Navarra – Espanha

26 a 29 de Novembro – Algarve – Portugal

10 a 13 de Dezembro – Estoril – Portugal