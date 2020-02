"Você e Eu" n'A Lanchonete - Especial dia dos namorados

Menu especial do dia dos namorados para almoço e jantar n'A Lanchonete.

Inspirado na música de João Gilberto, "Você e Eu" n'A Lanchonete é um menu especial criado exclusivamente para aqueles que desejam passar o dia dos namorados ao ritmo e sabores do Brasil.



O menu é composto por um welcome drink de caipirinha de morango, e segue com os deliciosos 2 pães de queijo, 2 coxinhas, 2 pastéis de feira à escolha (carne, pizza, frango, calabresa ou palmito), 2 mini hambúrgueres à escolha entre o 86 (100% carne de vaca) e o Da Horta (hamburguer de grão e batata doce) e uma porção de dadinhos de tapioca. Para finalizar, uma cheesecake Romeu&Julieta para partilhar, 2 beijinhos de côco e 2 cafés. Tudo isto pelo preço de 30€ por casal.