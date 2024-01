Vouga Trail pinta (mais uma vez) Sever do Vouga de verde

A 5, 6 e 7 de Janeiro realiza-se a 5ª edição do Vouga Trail, organizado pela Associação AZtrail, traz mais uma vez vida aos trilhos de Sever do Vouga.

A aventura do Vouga Trail 2024 promete oferecer aos amantes de corrida uma prova de uma capacidade física ainda mais desafiante. A resiliência dos atletas vai ser posta à prova nos trilhos, que são delineados cuidadosamente para que quem corre neles fique sem fôlego, não só pela exigência dos mesmos mas, especialmente, pelas belas paisagens e trilhos históricos de Sever do Vouga.





Nesta edição, a organização optou por fazer algumas modificações e melhorias aos traçados, resultando em percursos com mais qualidade e dificuldade, o que promete uma experiência ainda mais inesquecível para todos os atletas e público que vem até Sever do Vouga assistir a este magnífico evento.



Outra novidade da 5ª edição do Vouga Trail é o ponto de partida e linha da meta de todos os percursos ser no Pavilhão Gimnodesportivo de Sever do Vouga, e a nova distância competitiva que a 5ª edição apresenta, os 12km (430D+) Mini Trail, prova ideal para todos aqueles que se iniciam no mundo do trail running ou que pretendem transitar gradualmente da caminhada para a corrida. Além dessa, apresenta mais 3 distâncias competitivas: Vouga Trail Ultra (57km de distancia e 2800 acumulado positivo), o Vouga Trail Longo (37km e 1600 de acumulado) e o Vouga Trail Sprint (20km e 730 de acumulado).





"O Vouga Trail está cada vez mais consolidado junto dos atletas nacionais, eles sabem o que a organização AZtrail é capaz, mas principalmente sabem o que Sever de Vouga tem para oferecer, por isso, acreditamos que vamos ter casa cheia este ano, e vão ser batidos novos recordes, seja nos tempos, seja nos níveis de felicidade!" - estas são palavras de Humberto Silva, Diretor Técnico da Associação AZtrail.





Como Technical Partner, o Vouga Trail conta, mais uma vez, com a Sport HG, a marca internacional de equipamentos desportivos, especializada em trail running.





Quem correr no Vouga trail, vai-se aperceber que, Sever do Vouga tem todo um conjunto de paisagens e locais históricos que tornam toda esta experiência única para os aficionados da corrida. A emblemática Ponte Poço de Santiago, as Minas do Braçal, a Cascata da Cabreia, os Passadiços do Gresso ou a Cascata do Gresso são alguns dos pontos a não perder, assim como Amiais (aldeia histórica de Portugal, cujo ponto referência é a "eira dos Espigueiros"), a Albufeira de Ribeiradio, a Barragem de Ribeiradio, o Miradouro do Monte Castelo, Miradouro do Pedreiro em talhadas, o Marco Geodésico do Monte do Castelo e as águas cristalinas do Rio Vouga.



Muitas são as razões e deslumbramentos que o Vouga Trail tem para oferecer no fim-de-semana de 5 a 7 de janeiro 2024, uma experiência desportiva única para atletas e visitantes.