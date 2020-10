XI Feira da Caça de Mértola

A Câmara Municipal informa que a Feira da Caça irá realizar-se de 23 a 25 de outubro, no novo Pavilhão Multiusos Expo Mértola. Assim, este ano, apesar de todas as condicionantes, a Feira da Caça continuará a celebrar e promover o património cinegético do concelho e as suas potencialidades turísticas e económicas.