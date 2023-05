XI Jornadas de Enoturismo do Centro acontecem dias 11 e 12 em Alcobaça

Um momento dedicado ao enoturismo nacional, no centro de Portugal.





Com representação das Regiões Vitivinícolas da Bairrada, Beira Interior, Dão, Lisboa e Tejo unidas no desenvolvimento e promoção do enoturismo do Centro de Portugal, o maior fórum dedicado ao tema a nível nacional está de volta ao Centro de Portugal, no coração da Região Demarcada dos Vinhos de Lisboa, em Alcobaça, a 11 e 12 de maio, com foco na capacitação turística através da criação de sinergias e trabalho em rede.





As Jornadas de Enoturismo do Centro de Portugal, marcam mais uma vez o panorama do Enoturismo nacional como o ponto de encontro e partilha entre os agentes que trabalham e promovem o enoturismo – agentes de viagens, unidades de enoturismo, gestores de enoturismo, comunicadores/blogger, estudantes de turismo, operadores turísticos e outras entidades ligadas à comercialização do produto.





Já na sua 11º edição, este fórum tem vindo a afirmar o seu principal objetivo de ser um local de discussão dos temas mais importantes no sector, desde a capacitação dos seus players até à promoção do enoturismo como um motor de desenvolvimento dos territórios vinhateiros, destacando sempre o trabalho em rede.





O Programa para o primeiro dia conta na Sessão de Abertura com o Sr. Secretário de Estado do Turismo, Dr. Nuno Fazenda, com o Presidente do Turismo do Centro, Dr. Pedro Machado, o Presidente da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa, Eng.º Francisco Toscano Rico e com o Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, o Dr. Hermínio Rodrigues.





Painel 1 – Cooperação Institucional e Multidisciplinar

Painel 2 – Enoturismo no Mundo

Painel 3 – O que os operadores esperam de nós?

Painel 4 – A experiência de quem já trabalhou em rede





Já o segundo dia é totalmente dedicado a visitas técnicas a unidades de Enoturismo da Região dos Vinhos de Lisboa, e onde será possível, a troca de experiências e aprendizagens num contexto mais prático, com a promoção do convívio entre os participantes.





A organização do evento coube aos Vinhos de Lisboa (CVR Lisboa), que nas palavras do seu presidente - Eng. Francisco Toscano Rico "as XI Jornadas acontecem num momento de grande afirmação do enoturismo na Região Centro, fruto do trabalho das 5 Regiões Vitivinícolas, convictos que é no enoturismo que encontramos as melhores oportunidades para crescermos em valor e que o trabalho em rede e a promoção conjunta são já uma certeza de sucesso ".





Este ano tudo acontece no coração da Região Demarcada dos Vinhos de Lisboa, tendo Alcobaça como Município anfitrião, escolhido pela sua imensa riqueza patrimonial e gastronómica e pela sua ligação histórica à produção dos vinhos através do legado deixado pelos Monges de Cister.





As XI Jornadas de Enoturismo do Centro é uma iniciativa conjunta das 5 Regiões Vitivinícolas da Região Centro, com o apoio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, do Turismo do Centro, do Município de Alcobaça e da rede de Escolas de Hotelaria e Turismo de Portugal.





Notas importantes:

O 1º dia tem uma capacidade máxima de 150 participantes, o jantar (opcional) tem um custo de 10€ por pessoa (limitado a 100 entradas). O pagamento é feito durante a acreditação do evento.

O 2º dia tem uma capacidade máxima de 50 participantes, e tem um custo de 15€ por pessoa (inclui: visita e prova na Quinta de Sant’Ana e Casa Romana Vini, assim como visita e almoço com prova comentada na Quinta de Chocapalha), sendo que o pagamento é feito no dia 11, durante a acreditação do evento.