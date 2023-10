E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O município de Mértola anuncia o lançamento do programa da XIV Feira da Caça de Mértola, que promete ser um evento excecional para todos os amantes de caça e natureza. Este certame realiza-se de 20 a 22 de outubro, no Pavilhão Multiusos Expo Mértola.





A Feira da Caça tem vindo a crescer ao longo das edições e, este ano a organização apresenta um programa diversificado que promete agradar a todos os visitantes. Nesta 14ª edição, os visitantes podem encontrar exposições de fauna viva, matilhas de caça maior, viaturas (4x4), ecossistema com fauna e flora criados com materiais reciclados, um parque de demonstrações de atividades cinegéticas, um campo de tiro ao alvo com arco e besta, um parque de demonstração de cães coelheiros, demonstrações de cães de parar, demonstrações de falcoaria, uma prova de tiro aos pratos e muitas outras atratividades.





O programa, apresenta ainda várias jornadas de caça, tendo como destaque na edição deste ano duas montarias de caça maior. Para além destas atividades dirigidas aos caçadores, apresentamos ainda uma atividade de Bird Watching em territórios cinegéticos, bem como colóquios e conferências sobre os temas mais atuais do setor.





Os visitantes podem ainda contar com outros espaços, onde podem encontrar os nossos produtores locais, pratos típicos de caça e diversos momentos de entretenimento inesquecíveis com os espetáculos de Tiago Silva, Raya e José Malhoa a fechar em grande o evento no final da tarde de domingo.