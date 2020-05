Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Eustáquio: «Há jogadores que têm de dar 3 ou 4 toques para se virarem para a baliza. O Félix precisa de um» Médio emprestado pelo Cruz Azul ao P. Ferreira jogou com o craque do At. Madrid nos sub-21 portugueses





• Foto: David Martins