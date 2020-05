Eustáquio: «No México apontaram uma arma à cabeça de um colega de equipa. É preciso cuidado...»

Record - O México é um país tradicionalmente perigoso. Alguma vez teve receio?



Stephen Eustáquio - Eu não. Felizmente nunca me aconteceu nada. Mas a um colega de equipa apontaram-lhe uma arma à cabeça para levar a carteira enquanto estava a conduzir. São coisas que podem acontecer e todos estamos sujeitos.





Stephen Eustáquio - Era muito diferente da vida que tinha, e tenho, em Portugal. Principalmente a nível social. Ia para o treino e voltava para casa. À noite, tentava não sair muito da zona onde morava e só ia aos restaurantes perto de casa. Apesar de ser perigoso, devo dizer que acho que nunca convivi com pessoas tão amáveis. No México há muita pobreza e as pessoas passam por grandes dificuldades, mas sempre senti muito carinho da parte de toda a gente.