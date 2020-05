Hugo Almeida: «Fui enganado pelo presidente do Besiktas»

Na Turquia Hugo Almeida conheceu uma nova realidade cultural. No Besiktas encontrou um plantel recheado de portugueses que o ajudaram a adaptar-se aquela que seria a sua casa durante três anos e meio. Os problemas só surgiram nos últimos meses.





"Foi começar do zero com uma nova cultura e uma nova religião. Sempre procurei respeitar os costumes e isso ajudou-me a sempre nas adaptações. Depois no Besiktas tinha o apoio do Quaresma que já conhecia do FC Porto, e do Manuel Fernandes das seleções. Depois ainda havia o Simão, que não conhecia, mas é um grande jogador. O facto de estarmos ali todos permitiu-nos conviver mais", assinala o técnico adjunto dos sub-23 da Académica que destaca o protagonismo de Quaresma na Turquia: "Era mesmo o rei. A paixão dos turcos é fantástica, lembro-me que nós nem saímos muito pois éramos logo perseguidos por jornalistas e adeptos. Foram anos fantásticos em que, infelizmente, só vencemos a Taça da Turquia. Ainda hoje tenho lá seguidores que me convidam para ir lá. Lembro-me que fiquei a viver na parte asiática que era mais tranquila e ficava mais perto do centro de estágio".No verão de 2014 tudo mudou. Hugo Almeida foi para o Mundial no Brasil com a promessa do presidente do Besiktas que renovaria quando voltasse. O facto de estar na maior montra do futebol mundial também o deixava descansado, mas num espaço de um mês sucederam várias alterações. "Na seleção nacional rasguei logo o músculo no primeiro jogo com a Alemanha (0-4) e terminou aí. Entretanto, fui enganado pelo presidente do Besiktas que me foi dizendo que ia ficar, mas que primeiro tinha de tirar dois estrangeiros do plantel. Fui rejeitando propostas e, no último dia de mercado, disse-me que não podia ficar", recorda o antigo avançado que acabou por rumar ao Cesena, de Itália, onde acabou por receber o convite para experimentar o futebol russo.