Katsouranis e o autogolo contra o Sporting: «Então não me lembro?»

Um autogolo quase do meio-campo marcou a primeira pré-temporada de Katsouranis no Benfica. Aconteceu num particular diante do Sporting, algo que o médio grego não esquece, tal como o episódio em que se desentendeu com Luisão no Estádio do Bonfim. O Caixa Futebol Campus é outro local que não sai da memória do antigo internacional grego.



RECORD - Marcou um autogolo quase do meio-campo no Torneio do Guadiana contra o Sporting. Lembra-se?

KATSOURANIS - Então não?! (risos) Estava a ir para trás para tentar fazer um corte e acontece aquilo. Foi um dos particulares da primeira temporada, não estava a jogar bem e marquei na própria baliza. Foi um momento difícil, mas se conseguirmos superar isso, lutamos e depois aproveita-se os maus momentos para ficarmos mais fortes.

R - Outro episódio que ficou ligado à sua passagem por Portugal foi aquele confronto com Luisão em Setúbal. A relação entre os dois ficou mais forte depois desse momento?

K - Essa luta foi um mau momento para os dois, mas ficámos bem mais próximos e mais fortes depois disso.

R - Teve oportunidade de ser dos primeiros a trabalhar no Centro de Treinos do Benfica. Marcou-o também?

R - Adorei quando fui ao Caixa Futebol Campus. Gosto muito de ir lá e reencontrar as pessoas que trabalhavam lá. Tenho relação muito boa com todas as pessoas! Anabela era uma senhora que nos fazia o pequeno-almoço, mas sei que ela já faleceu porque o Nuno Gomes me disse. O centro de treinos foi algo muito especial para a minha vida e passei muitas horas lá.