Paulo Assunção: «O porteiro virava-se e dizia 'não é aqui sô Paulo'»

Paulo Assunção, em 2012, ainda jogou meio ano por empréstimo no São Paulo, o suficiente para conquistar uma Copa Sul-Americana. A passagem foi curta mas ainda deu para enriquecer o currículo com mais um título e algumas estórias que o antigo jogador agora recorda com saudade. "Fui formado no Palmeiras mas recebi esta oferta do São Paulo, e não me arrependo pois é um grande clube também. Curiosamente, os dois clubes têm o centro de treinos na mesma avenida, em São Paulo, e algumas vezes entrava nas instalações do Palmeiras por engano...felizmente o porteiro conhecia-me e virava-se para mim dizendo 'não é aqui sô Paulo'", recorda o ex-jogador que destaca as condições de trabalho que encontrou no clube: "São muito boas, até têm um hotel. Podíamos entrar no clube de manhã e só sair à noite pois tem tudo lá. Acabei por não ficar por razões familiares pois já tinha o Gustavo, o João Vítor e a Micaela - o Pedro nasceu depois em Espanha - e reparei que eles lá não eram felizes. Falei com a minha mulher, depois com o presidente do clube, e voltei para a Europa".





Apesar da curta passagem, Paulo Assunção ajudou o clube a conquistar uma Copa Sul-Americana e garante que o grau de dificuldade em relação à Liga Europa não existe. "É uma prova muito complicada onde temos de jogar na Argentina, na Bolívia, no Chile...Então os jogos na Argentina eram muito complicados com aqueles adeptos fanáticos. Depois ainda há o problema das deslocações que são sempre complicadas...por vezes tinhamos um voo de quatro horas e depois uma nova viagem com mais três horas de autocarro. Dado o desgaste que provoca nos jogadores considero que é mais difícil de vencer que a Liga Europa", argumenta o antigo jogador que continua atento a tudo o que se passa em Portugal e em especial no Famalicão onde o filho mais velho, o Gustavo, começa a construir a sua própria carreira.