Paulo Machado: «Se o FC Porto me convidasse, mesmo para a equipa B, assinava o papel em branco»

RECORD - Tem 34 anos e contrato com o Mumbai City (Índia) por mais um ano. Quer jogar até quando?





PAULO MACHADO - É até as pernas aguentarem e os clubes quererem-me, que não olhem para a idade porque é errado. Em Itália há quem jogue ao alto nível aos 40 anos. A minha mulher está aqui a dizer que estou a melhor do que há uns anos. Agora ligamos mais à alimentação, por exemplo, algo fundamental para quem utiliza o corpo.PM - Era já hoje. Se o FC Porto me convidasse, mesmo para a equipa B, assinava o papel em branco. Assinava de olhos fechados. Sempre gostei de ajudar os mais jovens, ainda por cima no clube do meu coração. Seria o jogador mais feliz.PM - Sim e seria muito bonito. Quero juntar jogadores com quem tive o prazer de jogar e sei que seria algo único.