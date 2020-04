Ricardo Rocha: «Diziam que eu ia dar duas porradas no Ronaldinho...»

A participação na Liga dos Campeões de 2005/06 ficará para sempre na memória dos benfiquistas pelo percurso marcado por triunfos frente a Manchester United e Liverpool. Nos quartos-de-final, o Benfica teve pela frente o poderoso Barcelona, que viria a conquistar o título, e ainda hoje Ricardo Rocha é lembrado pela exibição que realizou no Estádio da Luz, na qual ‘secou’ por completo Ronaldinho Gaúcho.





RICARDO ROCHA - Nessa altura o Nélson estava lesionado. Havia muita preocupação sobre quem ia jogar a lateral-direito e antes do jogo com o Sp. Braga, no fim-de-semana anterior, o míster Koeman chamou-me para me dizer que estava com a ideia de apostar em mim. E eu disse: ‘Ok! Jogo onde for preciso, sem problema.’ Dependendo do que ia fazer nesse jogo, o míster decidiria depois se jogaria eu contra o Barcelona. Acabámos por ganhar ao Sp. Braga e até fiz um jogo razoável. Até que antes do jogo com o Barcelona voltou a falar comigo e disse-me que não só ia jogar como ia apanhar o Ronaldinho pela frente. Naquela semana fui ouvindo a opinião de muitas pessoas, que diziam que eu ia ser expulso em cinco minutos depois de dar duas porradas ao Ronaldinho, e isso ainda me deu mais força! Estava com uma vontade enorme de jogar e fiz mesmo uma grande exibição. Não fiz nenhuma falta sobre ele e, no final, o Ronaldinho veio ter comigo para me dar os parabéns. Disse-me que, normalmente, os adversários tentavam pará-lo desde o início com faltas duras, para deixá-lo com medo, e que eu tinha sido o único a anulá-lo sem uma falta. Nada melhor do que esse elogio por parte daquele que era, então, o melhor jogador do Mundo.RR - Sim, acredito que contribuiu para trazer de volta o prestígio europeu do Benfica. Nos quartos-de-final deixámos uma imagem brilhante contra o Barcelona, que acabou por se sagrar campeão. Lembro-me de que no Estádio da Luz houve um penálti por assinalar a nosso favor, por mão na bola do Thiago Motta, e em Barcelona também tivemos uma ou outra oportunidade. Desses jogos acaba por ficar o que demos em campo mas também as palavras do Deco no final. Depois da nossa derrota em Barcelona disse-nos que estavam algo receosos daquele segundo jogo, porque o empate na Luz tinha deixado tudo em aberto. Isso deu-nos moral para o resto da época.