Stephen Eustáquio: «Havia interesse do Sporting mas as coisas não aconteceram» Médio estava referenciado em Alvalade mas acabou por deixar o Chaves e assinar pelo Cruz Azul do México





• Foto: José Ponteira