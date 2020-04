Tonel e o jogo com Ronaldo na Champions: «Croatas perguntavam-me como é que ele era»

Tonel já conhecia Cristiano Ronaldo da Seleção Nacional. Portanto, em 2010/11, antes de, pelo Dínamo Zagreb, jogar contra o Real Madrid na fase de grupos da Liga dos Campeões, os colegas de equipa só perguntavam sobre CR7… Quanto à Croácia, o central ainda aborda a frieza e seriedade da formação desse país de Leste desde muito tenra idade.





TONEL - Já tinham condições físicas muito interessantes, a formação tem qualidade e os miúdos levam as coisas muito a sério desde tenra idade. Por exemplo, o meu filho foi jogar para as escolinhas do Dínamo Zagreb e o treinador dele até me disse que o meu filho foi dar alegria de jogar à equipa porque eles, com 8, 9 anos, já são muito frios, nem festejam os golos. A mentalidade é de formar jogadores para o futuro desde muito cedo. Com aquelas idades, em que deviam jogar apenas para se divertirem, eles já começam a ter noções táticas. Como digo, começam a treinar como profissionais muito novos.Na minha última época lá, o Tin Jedvaj ainda era júnior e eu lembro-me de treinar com ele e ver o seu enorme potencial. Pouco tempo depois, foi para a Roma e, aos 18 anos, saiu para o Bayer Leverkusen. Vários jogadores da seleção que chegou à final do último Mundial foram meus colegas no Dínamo Zagreb.T - Falámos um bocadinho no fim, lembro-me dos croatas no geral me perguntarem todos como é que ele era e eu dizia-lhes que era tranquilo, uma pessoa simples. Conhecia o Cristiano da Seleção. Embora tenha feito dois jogos, ao todo fui chamado umas cinco ou seis vezes à Seleção ‘A’.