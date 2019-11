Jesus e a chegada ao Sporting: «Tinha construído um monstro no Benfica e estava a tentar derrubá-lo»

Depois da conquista da Libertadores e do Brasileirão, Jorge Jesus aponta já a novos objetivos e olha para o futuro com confiança.– Sim, é um pouco Jesus contra Jesus. Até porque senti isso um pouco quando estava no Sporting frente ao Benfica. Tinha construído um monstro, em termos de qualidade, e estava a tentar derrubá-lo, mas isso não foi fácil. Em relação ao Al Hilal, é um pouco assim. Porque o Al Hilal foi uma equipa que eu montei, é um trabalho meu. Portanto, vamos ver como vai ser a meia-final. Claro que o Al Hilal ainda tem de garantir a passagem às meias-finais, mas acredito que isso vai acontecer. Vai ser um desafio difícil.