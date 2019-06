André Almeida: «Por mim, Jonas joga mais 6 anos»

RECORD - A continuidade de Jonas no Benfica e também no futebol tem sido um tema recorrente nas últimas semanas. Consegue pedir-lhe para que jogue mais uma temporada e não pendure já as chuteiras?

ANDRÉ ALMEIDA – Por mim, pedia-lhe para continuar a jogar futebol mais cinco ou seis anos. O Jonas tem contrato [n.d.r. acaba em junho de 2020] e certamente que irá resolver as coisas da melhor maneira possível.