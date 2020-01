Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

António Conceição: «Mudar o paradigma dos Camarões» Saiu de Portugal para ser campeão na Roménia e, aos 58 anos, foi apanhado de surpresa com o convite do ministro do Desporto para assumir a liderança da seleção dos Camarões com o objetivo de vencer a CAN e garantir a qualificação para o Campeonato do Mundo