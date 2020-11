António Silva Campos: «Mudámos o destino do Rio Ave»

Record – Ao fim de 12 anos na presidência, era este o Rio Ave que imaginava?

Silva Campos – Sinto-me um homem feliz. Estou à frente do Rio Ave há 12 anos. Sinceramente, sou uma pessoa ambiciosa, tenho consciência que sou um lutador nato. Mas quando assumi o projeto, percebi que ia encontrar muitas dificuldades. Não posso esquecer o passado do Rio Ave, os antecessores, mas quando assumi os destinos do Rio Ave sabia que ia ser muito difícil. Um clube que atravessava dificuldades enormes e que lutava pela permanência. Aí a minha ambição era mudar o paradigma do Rio Ave. Graças a Deus conseguimos que isso acontecesse e o Rio Ave, hoje, tem tido esta evolução, consciente, passo a passo. Conseguimos honrar o passado, mas mudando totalmente o destino do Rio Ave.

R – Qual foi a estratégia de crescimento face ao cenário difícil?

SC – O Rio Ave era um clube que vivia da permanência, muito suportado no poder autárquico, a Câmara de Vila do Conde e os amigos do Rio Ave. Um clube que a nível desportivo, de jogadores, era uma equipa muito veterana, com jogadores em fim de carreira... Não era esse o destino do Rio Ave. Quando entrámos, houve aqui alguns pontos importantíssimos que tínhamos de enfrentar – de frente, mesmo – com muita coragem. Tínhamos uma parte financeira muito difícil. Os funcionários com oito meses em atraso, a equipa principal também, muitas dificuldades na Segurança Social e Finanças e os primeiros anos foram para encarar esse problema de frente, fazer o saneamento financeiro para que, depois, pudéssemos encarar o futuro de outra maneira.

R – Um dos pontos essenciais passou pela profissionalização da estrutura?

SC – Eram quatro os pontos fundamentais. O saneamento financeiro, depois a estabilidade desportiva, a profissionalização e os ativos. Só assim poderíamos operar completamente o destino do Rio Ave. Com essa estratégia, esse querer, acompanhado depois por uma grande equipa – e eu tenho de valorizar todas as pessoas que estão em meu redor e o facto de sermos uma família –, só assim conseguimos alterar completamente a vida do Rio Ave.

R – O Rio Ave tem maior dimensão desportiva do que social. Há um plano para crescer aí?

SC – Reconheço que o clube cresceu muito na parte desportiva, mas na parte social há um desfasamento. Já fizemos visitas a escolas, campanhas de angariação de sócios, iniciativas com preços especiais para cativar. Mas não conseguimos o que desejamos que o Rio Ave seja. O Rio Ave tem crescido muito, divulgado o nome da cidade, do concelho em todo o país e além-fronteiras. Não vamos desistir.

R – Que missão lhe resta à frente do clube?

SC – A missão que me resta é acabar o projeto que iniciámos. Sabemos que somos um exemplo quando falamos de estabilidade financeira. Somos um clube que se pode orgulhar de não dar um passo maior do que a perna, criamos o nosso orçamento e não fugimos a esse ponto muito importante. Depois temos é de complementar esse orçamento com venda de ativos. E foi o que nós fizemos. Criámos esses ativos, focámo-nos num scouting muito forte, e o complemento dessa venda de ativos faz com que tenhamos um orçamento que consiga ser complementar. A partir daí dá-nos a tal estabilidade. Temo-nos orientado nesse sentido e é nisso que temos sido um exemplo.

R – Já decidiu se avança para mais um mandato?

SC – Quanto a isso, no domingo [hoje] vamos ter assembleia geral e aí darei conhecimento aos sócios em primeira mão da decisão. Disse que gostaria muito de terminar o meu... o nosso projeto, mas acho que há pontos em que ainda tenho de meditar e a decisão será dada aos sócios.

R – Alguma obra ou objetivo nuclear para o próximo mandato?

SC – Terminar a academia é um passo muito importante. Estamos agora no início da demolição da bancada nascente para construir uma nova e alargar o nosso espaço, e novos campos de treino para dar todas as condições à nossa formação para que continue a crescer.

R – É aí que se materializa o repto por si lançado de ter coragem de sonhar em ir mais longe?

SC – Sim, temos de ser ambiciosos, certo? Se o Rio Ave quer continuar a crescer de forma sustentada, são as condições necessárias e ideais para que essa afirmação aconteça. As infraestruturas são muito importantes, para um clube ter condições de trabalho para todas as equipas, treinadores, funcionários. É importante fechar este ciclo para o Rio Ave continuar a crescer.

R – À exceção de uma época, o Rio Ave tem apresentado sempre contas positivas. O que diz da saúde financeira?

SC – Nesse ano deu negativo, pois houve uma venda que não deu para ser inserida e passou para o exercício seguinte. Em 12 anos foi o único saldo negativo. Quando sistematicamente temos saldos positivos, é o tal rigor que falamos. Há sempre uma receita extraordinária que temos de considerar que é a venda de um ou dois jogadores, e temos tido a coragem de apontá-los para a venda se concretizar e isso tem-nos dado sustentabilidade.

R – E o ponto alto dessa estratégia foi o recorde superior a 9 milhões de lucro, em 2016/17, graças a Ederson ou Krovinovic. É possível repetir isto?

SC – Acho que sim, é possível. Nós temos consciência dos jogadores que contratamos. Temos um plantel muito valioso e também é preciso ter a sorte de se fazer uma venda. Não é possível todos os anos. Mas acredito que pode haver em breve um outro Ederson. Acredito que sim...