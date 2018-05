Continuar a ler

R: E já reparou que as vossas carreiras…



BS – Andam trocadas! Ele fez o percurso Benfica-Manchester City-Monaco e eu fiz Benfica-Monaco-Manchester City.



R: E acha que o Rony Lopes pode ser mais um rosto da geração de jovens da Seleção Nacional?



BS – Ele já se estreou pela Seleção A e espero que volte porque é um amigo e ficaria contente de tê-lo connosco. BS – Andam trocadas! Ele fez o percurso Benfica-Manchester City-Monaco e eu fiz Benfica-Monaco-Manchester City.BS – Ele já se estreou pela Seleção A e espero que volte porque é um amigo e ficaria contente de tê-lo connosco.

BS – Não faz sentido comparar jogadores, seja quais forem. O Rony é um grande amigo meu, jogámos juntos nos iniciados do Benfica e ainda coincidimos no Monaco. E apesar de jogarmos na mesma posição, de sermos portugueses, esquerdinos e de termos algumas características em comum, não faz sentido comparar-nos. Fez uma época fantástica com 17 golos em todas as provas. Estive com o Rony no Mónaco há pouco tempo e dei-lhe os parabéns porque ele merece. Além de ser ótima pessoa, trabalha imenso como profissional.

Autor: David Novo