R - A época terminou com agressões a jogadores e equipa técnica do Sporting. Como analisa o atual momento?.

CP –Estou triste. O futebol português está numa fase negativa, após termos sido campeões da Europa. Não encontro palavras para definir o que fizeram a Jorge Jesus, um senhor do futebol português, e aos profissionais do Sporting, que têm grande paixão pelo jogo. Não consigo qualificar. Foi um ato selvagem. A justiça tem de atuar com a maior firmeza. Comecei a ver futebol com o meu pai, aos três ou quatro anos. Não havia claques, mas havia paixão pelo jogo e respeito pelos jogadores.

R - Por que mudou? CP – Hoje, com a situação das apostas, com jogadores e treinadores a venderem-se, o futebol está podre. Está como a nossa sociedade. Hoje confiamos, mas sempre desconfiando, porque existe muita maldade. Sinto nojo destas situações.

Autores: Luís Pedro Silva