Delmino Pereira: «Sem Volta acabaria uma profissão» O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) espera com urgência pelo aval do Governo e da DGS para a realização da prova-âncora do ciclismo





• Foto: Miguel Barreira