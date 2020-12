Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Filho de Diego Maradona: «O meu pai morreu muito novo, não aceito» Diego Armando Maradona Sinagra (Nápoles, 1986) é o filho italiano do falecido astro argentino, fruto do seu namoro com Cristina Sinagra. Tinha uma relação espetacular com Diego, desde que este o reconheceu como filho em 2016. Treinador, futebolista e muito parecido com o Pelusa





• Foto: Luís Manuel Neves