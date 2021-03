Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ibraim Cassamá: «Surreal a mentira de termos o apoio do Chega» Médio do Real, que lidera a lista de oposição à presidência do Sindicato, em entrevista





• Foto: Miguel Barreira