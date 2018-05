R - Há pouco falou dos jogadores que lhe faltaram na reabertura do mercado. Que importância teve isso na época?

IV – Nem sempre temos aquilo que consideramos ideal. A SAD fez um esforço para satisfazer os meus pedidos mas não conseguiu. Da minha parte não era um capricho: a equipa precisava de jogadores maduros, conhecedores e que viessem ajudar. Mas há desejos que não são concretizáveis, por questões financeiras e por opção dos jogadores. Alguns desses atletas preferiram projetos de equipas do meio da tabela, que jogavam para objetivos mais aliciantes.

R - A juventude da equipa explica, de alguma forma, o resultado da época?

IV – A equipa tinha média de 22/23 anos. Na minha carreira tive experiências com jovens, trabalhos que sempre considerei gratificantes. Mas o Estoril, de facto, abusava da juventude. Essa foi a principal razão pela qual entendi que era preciso reforçar a equipa com 4 ou 5 jogadores com mais experiência. Não fomos capazes de introduzir maturidade e equilíbrio. Pagámos a fatura por isso. É preciso não esquecer que entre os jogadores mais ofensivos, 6 ou 7 têm défice muito grande de experiência e maturidade, próprios de quem oscila entre os 19 e os 22 anos. Precisam de crescer, desenvolver competências, encontrar o seu espaço e, tanto ou mais importante ainda, aproveitar o tempo de modo a adaptarem-se ao futebol português.

R - Que papel tiveram os adeptos nesta campanha?

IV – Foram o nosso apoio, nos treinos, nos jogos, nos momentos bons e maus. Já estive em muitos clubes mas os estorilistas têm uma forma de estar diferente. Amam o clube e têm um comportamento exemplar. Lutaram ao nosso lado, apoiaram-nos sempre e revelaram total disponibilidade para estarem sempre ao nosso lado. Os adeptos do Estoril são a razão de existir do clube. Nesta hora de despedida, o meu obrigado por tudo.